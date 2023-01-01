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Klung

Klung

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Вебсайт: poki.com

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Klung — це аркадна гра, де ви повинні вести персонажа у формі куба через рівні, заповнені перешкодами, використовуючи його липкі кінцівки. Якщо ви любили Людину-павука, тоді ви можете бути наймилішою та найспритнішою його версією в цій грі. Стрибайте, гойдайтеся, перевертайте та проходьте всі рівні, наповнені шипами, як справжня легенда. Знаєте, як кажуть: «У стін є вуха»? Тут стіни мають індивідуальність! Ви помітите, як вони підморгують і виявляють вам трохи любові, поки ви спираєтесь на них у пошуках підтримки. Так що вперед і продовжуйте розмахувати, як бос! Не забудьте поділитися своїм рекордом із друзями, щоб показати їм, що ви можете перевершити їх! Утримуйте ліву кнопку миші або палець, щоб прилипнути до поверхні. Відпустіть його, щоб відпустити. Змийте та швидко повторіть, щоб швидко рухатися вперед. Якщо ви хочете рухатися швидше, відпустіть поверхню якнайшвидше та швидко переходьте до наступної. Klung створено havana24. Це їхня перша гра на Poki! Ви можете грати в Klung безкоштовно на Poki. У Klung можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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