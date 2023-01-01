Wall of Doom — це аркадна гра, у якій вам потрібно бігти, ухилятися та пробиратися крізь стіни, які мчать на вас! Переконайтеся, що ви знаходитесь у правильному місці, інакше гра закінчиться. Збирайте монети на рівнях, щоб ставати швидшими та отримувати більше балів! Як далеко ви можете пройти, щоб вас не вдарила Стіна Долі?

Вебсайт: poki.com

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