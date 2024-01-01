Goober Royale — це гра в жанрі Battle Royale, яка пропонує як сольний, так і командний геймплей. У цій гостросюжетній грі ви зіграєте за маленького губера з реактивним ранцем і ракетною установкою. Ви можете випробувати удачу в режимі королівської битви, де вам доведеться битися проти всіх інших губерів, щоб перемогти, або об’єднатися з 3 своїми друзями, щоб перемогти інших. Використовуйте різноманітну зброю, наприклад ядерну зброю та гранати, щоб боротися з ворогами. Отже, чи зможете ви зайняти перше місце в цій напруженій боротьбі?

Вебсайт: poki.com

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