WebCatalog
Get On Top

Get On Top

poki.com

Грати онлайн

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Get On Top» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Get on Top — файтинг для двох гравців, створений Беннетом Фодді. Боріться зі своїм другом і спробуйте вдарити його головою об підлогу, щоб виграти раунд. Використовуйте клавіші руху, щоб стрибати, штовхатися та тягнути, щоб потрапити на іншого бійця. Ви можете переносити свою вагу назад, вперед і вгору. Робіть усе можливе, щоб ваша шия та спина торкалися підлоги. Перемагає той, хто першим набере 11 очок. Переміщення – клавіші WASD Переміщення – клавіші зі стрілками Потрапити на вершину створено Беннетом Фодді. Це їхня перша гра на Poki.

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Get On Top». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Thumb Fighter

Thumb Fighter

poki.com

Basket Monsterz

Basket Monsterz

poki.com

Striker Dummies

Striker Dummies

poki.com

Ultimate Boxing

Ultimate Boxing

poki.com

Stickman Fighter: Mega Brawl

Stickman Fighter: Mega Brawl

poki.com

Swipe Fighter Heroes

Swipe Fighter Heroes

poki.com

Stick Fighter

Stick Fighter

poki.com

Basket Swooshes

Basket Swooshes

poki.com

Train-Top Mania

Train-Top Mania

poki.com

Gem 11

Gem 11

poki.com

Stickman Fighter: Epic Battle 2

Stickman Fighter: Epic Battle 2

poki.com

QWOP

QWOP

poki.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності