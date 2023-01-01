Get on Top — файтинг для двох гравців, створений Беннетом Фодді. Боріться зі своїм другом і спробуйте вдарити його головою об підлогу, щоб виграти раунд. Використовуйте клавіші руху, щоб стрибати, штовхатися та тягнути, щоб потрапити на іншого бійця. Ви можете переносити свою вагу назад, вперед і вгору. Робіть усе можливе, щоб ваша шия та спина торкалися підлоги. Перемагає той, хто першим набере 11 очок. Переміщення – клавіші WASD Переміщення – клавіші зі стрілками Потрапити на вершину створено Беннетом Фодді. Це їхня перша гра на Poki.

Вебсайт: poki.com

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