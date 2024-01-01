Draw Pixel Art

Draw Pixel Art

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Вебсайт: poki.com

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Draw Pixel Art — це гра для малювання, яка змушує вас виконувати піксельні картини з точністю! З більш ніж 30 чарівними картинками на вибір ви поринете у світ творчості. Ваше завдання полягає в тому, щоб заповнити кожен піксель правильним кольором, дотримуючись поданого прикладу. Закінчивши, натисніть «ОК», щоб перевірити, чи ви відтворили зображення саме так, як показано. Хто добре малює піксельне мистецтво?

Вебсайт: poki.com

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