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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «O Mandala!» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Sit down, relax and get ready to draw some amazing mandala designs in O Mandala! In O Mandala, you get to draw on a special mirrored drawing board. This board mirrors what you draw along up to 100 axles. This mirroring effect makes it so your drawing forms a nice symmetrical pattern. There's tons of different brush sizes, colours and pencils to chose from to make your mandala design perfect! Unleash your creativity and chill with O Mandala!

Вебсайт: poki.com

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