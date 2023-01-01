Крадіть здобич у Франції в Bob the Robber 4! Ця гра на спритність запрошує вас зламувати замки та ховати товари. Ви можете підкрастися до роботів-охоронців, щоб перемогти їх. Тримайтеся в тіні, щоб вас не помітили на камеру!

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Bob the Robber 4». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.