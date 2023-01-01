Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Leghe Fantacalcio» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Фентезі-футбол в 2 режимах КЛАСИКА Класична гра у фентезі-футбол, збагачена можливістю гри з настроюваними модулями за Лігою та встановленням кількості лавок і порядку лавок відповідно до ваших уподобань, а також сотнями інших опцій! МАНТРА Захоплюючий і веселий ігровий досвід з багатоцільовими футболістами, спеціалізацією ролей і «реальними» модулями з акцентом на тактико-стратегічний компонент. Удосконалений механізм заміни.

Вебсайт: leghe.fantacalcio.it

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