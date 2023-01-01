Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Contexto» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Відкрийте секретне слово. Ви можете пробувати скільки завгодно разів. Слова були впорядковані алгоритмом штучного інтелекту відповідно до їх схожості з секретним словом. Після надсилання слова ви побачите його позицію. Секретне слово номер 1. Алгоритм проаналізував тисячі текстів португальською мовою. Він використовує контекст, у якому використовуються слова, щоб обчислити подібність між ними.

Вебсайт: contexto.me

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