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Вебсайт: contexto.me

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Відкрийте секретне слово. Ви можете пробувати скільки завгодно разів. Слова були впорядковані алгоритмом штучного інтелекту відповідно до їх схожості з секретним словом. Після надсилання слова ви побачите його позицію. Секретне слово номер 1. Алгоритм проаналізував тисячі текстів португальською мовою. Він використовує контекст, у якому використовуються слова, щоб обчислити подібність між ними.

Вебсайт: contexto.me

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