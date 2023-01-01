У Getaway Shootout ви змагаєтеся з трьома іншими до точки вилучення. Однак це не звичайна гонка, оскільки ви можете лише стрибнути до фінішу. Спробуйте перескочити комп’ютер або одного зі своїх друзів у цій грі для двох гравців. На шляху до фінішу, повному перешкод, ви знайдете різноманітну зброю та посилення, щоб перемогти конкурентів. W — стрибок ліворуч E — стрибок праворуч R — посилення I — стрибок ліворуч O — стрибок праворуч P — посилення

Вебсайт: poki.com

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