Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Kanka» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Ми пропонуємо настільний менеджер кампанії та інструмент для створення світу, який спрощує організацію, планування та насолоду від ваших кампаній TTRPG

Вебсайт: kanka.io

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