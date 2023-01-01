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Kanka

Kanka

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Вебсайт: kanka.io

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Ми пропонуємо настільний менеджер кампанії та інструмент для створення світу, який спрощує організацію, планування та насолоду від ваших кампаній TTRPG

Вебсайт: kanka.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kanka». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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