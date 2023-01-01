Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «‎Microsoft Solitaire Collection» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Грайте в Klondike, Spider, Freecell, Pyramid і TriPeaks. Крім того, щоденні виклики. Пасьянс залишається найпопулярнішою комп’ютерною грою всіх часів, і це не дарма. Прості правила та зрозумілий ігровий процес дозволяють легко підібрати для всіх.

Вебсайт: zone.msn.com

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