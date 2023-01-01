Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «IFDB» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Interactive Fiction Database — це каталог ігор IF і система рекомендацій. IFDB — це проект спільноти у стилі Wiki: учасники можуть додавати нові списки ігор, писати огляди, обмінюватися рекомендаціями ігор тощо.

Вебсайт: ifdb.org

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