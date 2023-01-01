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IFDB

IFDB

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Вебсайт: ifdb.org

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Interactive Fiction Database — це каталог ігор IF і система рекомендацій. IFDB — це проект спільноти у стилі Wiki: учасники можуть додавати нові списки ігор, писати огляди, обмінюватися рекомендаціями ігор тощо.

Вебсайт: ifdb.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «IFDB». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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