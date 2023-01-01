Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Little Alchemy 2» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Little Alchemy, крафтова гра, якою користуються мільйони гравців у всьому світі, повертається з новими предметами, новим крутим художнім стилем і чудовою музикою! Змішуйте предмети та створюйте світ з нуля! Відкрийте для себе захоплюючі предмети, що супроводжуються кумедними описами, і пориньте у величезну нову бібліотеку!

Вебсайт: littlealchemy2.com

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