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SpigotMC

SpigotMC

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Вебсайт: spigotmc.org

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Заснований у 2012 році, SpigotMC.org є домом для спільноти, що стоїть за найбільшими проектами серверного програмного забезпечення Minecraft, і забезпечує місце для всіх, хто залучений до серверів Minecraft, щоб спілкуватися один з одним незалежно від того, чи вони шукають допомоги та підтримки, чи діляться та демонструють свою роботу. Ми надаємо веб-форум, чат і вікі для надання підтримки, а також розміщення проектів для творців вмісту, і сподіваємось, що ви також станете учасником цієї великої та зростаючої спільноти з понад 300 000 учасників.

Вебсайт: spigotmc.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SpigotMC». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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