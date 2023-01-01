Заснований у 2012 році, SpigotMC.org є домом для спільноти, що стоїть за найбільшими проектами серверного програмного забезпечення Minecraft, і забезпечує місце для всіх, хто залучений до серверів Minecraft, щоб спілкуватися один з одним незалежно від того, чи вони шукають допомоги та підтримки, чи діляться та демонструють свою роботу. Ми надаємо веб-форум, чат і вікі для надання підтримки, а також розміщення проектів для творців вмісту, і сподіваємось, що ви також станете учасником цієї великої та зростаючої спільноти з понад 300 000 учасників.

Вебсайт: spigotmc.org

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