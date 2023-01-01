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Granny

Granny

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Вебсайт: now.gg

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Грайте в Granny онлайн безкоштовно за допомогою мобільної хмари now.gg. Granny — це жахлива аркада жахів, що леденить кров, від DVloper. Потрапивши в пастку між занедбаними кімнатами та напівзруйнованими коридорами бабусиного будинку, ви повинні пробитися до свободи. Просто переконайтеся, що бабуся не побачить, що ви підкрадаєтеся⁠—вона не сприйме обман легковажно. Ніщо не зрівняється з любов’ю бабусі. Щоб тримати вас поруч, бабуся замкнула вас у своєму домі. Вона запровадила воєнний стан у домі, щоб утримати вас від спроб вирватися на свободу. Ви не бачите іншого виходу⁠—настав час зробити крок. Вибирайтеся з її дому, але будьте обережні! У старого кажана гострі вуха. Перекиньте щось, і вона кинеться до вас, щоб «допомогти». Залишайтеся схованими в шафах і під матрацами. У вас є п'ять днів.

Вебсайт: now.gg

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