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Gartic Phone

Gartic Phone

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Вебсайт: garticphone.com

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Gartic Phone використовує інструменти Gartic і механіку традиційної «телефонної гри». Ідеальна розвага для голосових чатів Discord.

Вебсайт: garticphone.com

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