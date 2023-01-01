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Bricks

Bricks

poki.com

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Bricks — це гра-головоломка, яка піднімає культову гру тетріс на новий рівень! З різними унікальними формами цеглинок, що падають на ваш екран, ваша мета — перемістити їх у лінії, щоб отримати більше очок! Але ось де починається справжній азарт! Bricks представляє багато динамічних механізмів, які підштовхнуть ваші навички розгадування головоломок до межі. Уявіть, що ваш ігровий екран обертається, або елементи керування гортаються, або ніколи не знаєте, які частини з’являться наступними. Чи готові ви прийняти найвищий виклик? Давайте почнемо рухати ці цеглини!

Вебсайт: poki.com

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