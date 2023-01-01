Zvuk – стрімінговий сервіс, який чарівним чином підбирає музику для кожної миті життя. Тисячі підібраних списків відтворення, рейтингів і персоналізованих рекомендацій — усе це в одній програмі. Перший місяць підписки безкоштовний для всіх нових користувачів.

Вебсайт: zvuk.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Звук». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.