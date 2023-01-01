WebCatalog

ZenHR

ZenHR

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: zenhr.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ZenHR» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Технологія, здатна трансформувати HR. Вирішення ваших потреб у кадрах від придбання до виходу на пенсію.

Вебсайт: zenhr.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ZenHR». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

InstaNews.ai

InstaNews.ai

instanews.ai

kiwiHR

kiwiHR

kiwihr.com

Paynas

Paynas

paynas.com

Cyclr

Cyclr

cyclr.com

Kakitangan

Kakitangan

kakitangan.com

Smart Workforce

Smart Workforce

smartworkforce.co.uk

TalentHR

TalentHR

talenthr.io

Dayforce

Dayforce

ceridian.com

Top Dog HR

Top Dog HR

topdoghr.com

AliceCam

AliceCam

alicecam.ai

Alison

Alison

alison.com

CRADL.AI

CRADL.AI

cradl.ai

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності