G&A Partners

G&A Partners

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Вебсайт: gnapartners.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Надаючи перевірені рішення та технології у сферах людських ресурсів, виплат працівникам, адміністрування заробітної плати та безпеки на робочому місці, G&A Partners полегшує тягар виснажливих адміністративних завдань і дозволяє власникам бізнесу зосередити свій час, талант і енергію на розвитку своєї компанії. G&A Partners, як постачальник аутсорсингу кадрів, повертає вам час, необхідний для зосередження на своєму бізнесі. Наше партнерство починається не з презентації продажів, воно починається з виявлення ваших унікальних бізнес-потреб і розробки індивідуального прозорого рішення. Завдяки сертифікованим HR-експертам, передовим технологіям і орієнтованому на клієнта підходу ми полегшуємо ваші кадрові навантаження та допомагаємо вам будувати стратегії роботи з людьми, які повертають час у ваші руки.
Категорії:
Business
HR Consulting Providers

Вебсайт: gnapartners.com

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Central Test

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Alight

Alight

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