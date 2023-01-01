WebCatalog
Suki AI

Suki AI

suki.ai

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Suki AI» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Suki — це голосовий помічник на основі штучного інтелекту, який знімає адміністративний тягар з клініцистів, тож у них є час зосередитися на важливому — догляді за пацієнтами.

Вебсайт: suki.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Suki AI». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

TeuxDeux

TeuxDeux

teuxdeux.com

Motion

Motion

usemotion.com

Hint Health

Hint Health

hint.com

Auratikum

Auratikum

auratikum.com

July

July

withjuly.com

Learning Studio AI

Learning Studio AI

learningstudioai.com

Figstack

Figstack

figstack.com

Procare

Procare

procaresoftware.com

Timely

Timely

memory.ai

Employer Flexible myHR

Employer Flexible myHR

employerflexible.com

Headlime

Headlime

headlime.com

Repodex

Repodex

repodex.ai

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності