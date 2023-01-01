Suki — це голосовий помічник на основі штучного інтелекту, який знімає адміністративний тягар з клініцистів, тож у них є час зосередитися на важливому — догляді за пацієнтами.

Вебсайт: suki.ai

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