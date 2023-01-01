Pitchyouridea

Створіть презентацію за 3 хвилини своїм голосом Якщо ви наступний Ілон Маск або у вас просто є класна ідея – вона починається з вашого виступу. У вас є ідея, а ми беремо на себе її перевірку.

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