Новий, інтуїтивно зрозумілий інструмент для ваших потреб у відділі кадрів. Забудьте про електронні таблиці та складні HR-системи. Завдяки TalentHR у вас є одна платформа для керування своїми людьми, відстеження даних про співробітників і прийняття нових наймів. Також без шкоди.

Вебсайт: talenthr.io

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