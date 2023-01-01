WebCatalog
TalentHR

TalentHR

talenthr.io

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TalentHR» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Новий, інтуїтивно зрозумілий інструмент для ваших потреб у відділі кадрів. Забудьте про електронні таблиці та складні HR-системи. Завдяки TalentHR у вас є одна платформа для керування своїми людьми, відстеження даних про співробітників і прийняття нових наймів. Також без шкоди.

Вебсайт: talenthr.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TalentHR». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Dividend.watch

Dividend.watch

dividend.watch

Employee Navigator

Employee Navigator

employeenavigator.com

Comprehensive

Comprehensive

comprehensive.io

Paynas

Paynas

paynas.com

HRMantra

HRMantra

hrmantra.com

Eddy

Eddy

eddy.com

LeaveBoard

LeaveBoard

leaveboard.com

ChartHop

ChartHop

charthop.com

Mekari Talenta

Mekari Talenta

talenta.co

New Expensify

New Expensify

use.expensify.com

Humi

Humi

humi.ca

HRappka

HRappka

hrappka.pl

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності