Mekari Talenta підтримує підприємства за допомогою надійного програмного забезпечення для управління персоналом для передових систем онлайн-управління для керування відвідуваністю та зарплатою співробітників. Спробуємо зараз! Mekari Talenta — це онлайн-додаток для кадрів із комплексною системою; HR-операції стають ефективнішими та ефективнішими. Приходьте спробувати зараз!

Вебсайт: talenta.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Mekari Talenta». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.