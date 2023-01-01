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Mekari Talenta

Mekari Talenta

talenta.co

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Mekari Talenta підтримує підприємства за допомогою надійного програмного забезпечення для управління персоналом для передових систем онлайн-управління для керування відвідуваністю та зарплатою співробітників. Спробуємо зараз! Mekari Talenta — це онлайн-додаток для кадрів із комплексною системою; HR-операції стають ефективнішими та ефективнішими. Приходьте спробувати зараз!

Вебсайт: talenta.co

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