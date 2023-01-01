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Sleekr

Sleekr

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Вебсайт: sleekr.co

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Sleekr HR — це онлайн-рішення для управління персоналом, яке допоможе компаніям створити сучасну інформаційну систему управління персоналом. Ми спрощуємо та автоматизуємо багато процесів HR, щоб ви могли виконувати ефективну роботу.

Вебсайт: sleekr.co

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