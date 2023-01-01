YOOX Net-a-Porter Group S.p.A. — це італійський інтернет-магазин одягу, створений 5 жовтня 2015 року після злиття Yoox Group і Net-a-porter Group. Yoox спочатку був заснований Федеріко Маркетті в Мілані в 2000 році, а Net-a-Porter був заснований Наталі Массне в Лондоні в 2000 році.

Вебсайт: yoox.com

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