Інтернет-навчальна мережа Xuexila (www.xuexila.com) була створена 31 березня 2006 р. Це безкоштовна платформа для навчання, взаємодопомоги та обміну інформацією під керівництвом Guangzhou Chenlong Education Technology Co., Ltd. Платформа надає безкоштовні навчальні послуги для любителів навчання: керівництво методами навчання, навчальні посібники з покращення пам’яті та мозку, вивчення англійської мови, знання комп’ютера, швидке читання, коучинг іспитів, мовлення та красномовства, відеоуроки, безкоштовне завантаження навчальних матеріалів та інші навчальні онлайн-послуги. Ми прагнемо бути великомасштабною сервісною платформою, яка надає користувачам мережі безкоштовні навчальні матеріали! Інформація на веб-сайті Xuela надається користувачами мережі, ретельно перевіряється та редагується, а потім найкращий вміст надається всім. Тут ви можете ділитися своїми документами з мільйонами користувачів мережі, досягати взаємодопомоги та насолоджуватися радістю спільного обміну, навчання та розвитку!

Вебсайт: xuexila.com

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