IMOOC – це платформа для навчання ІТ-навички. Курси IMOOC охоплюють 60 основних технічних мов, таких як JAVA, інтерфейс, Python і великі дані, охоплюючи сценарії попиту, такі як працевлаштування за співбесідою, кар’єрний ріст і самовдосконалення, допомагаючи користувачам досягти замкнутого циклу вдосконалення здібностей від навичок покращення просування по роботі.

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