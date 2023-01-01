WebCatalog
xFarm

xFarm

xfarm.ag

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «xFarm» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

xFarm, платформа, створена фермерами для використання цифрового сільського господарства простим і повним способом

Вебсайт: xfarm.ag

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «xFarm». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Aedificium

Aedificium

aedificium.pe

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Sorted Agent

Sorted Agent

sortedservices.com

Sorted Trade

Sorted Trade

sortedservices.com

Veda

Veda

veda-app.com

Sendtask

Sendtask

sendtask.io

Desktop.com

Desktop.com

desktop.com

Selz

Selz

selz.com

Onfido

Onfido

onfido.com

Sorted Applications

Sorted Applications

sortedservices.com

BingX

BingX

bingx.com

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності