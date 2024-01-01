OneSoil

OneSoil

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Вебсайт: onesoil.ai

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Розкрийте весь потенціал своїх полів за допомогою цифрового сільського господарства. OneSoil допомагає віддалено контролювати посіви, підвищувати врожайність і зменшувати витрати на насіння та добрива.

Вебсайт: onesoil.ai

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