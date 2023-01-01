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VR‪M‬ Portal

VR‪M‬ Portal

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Вебсайт: victronenergy.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Дистанційно контролюйте обладнання Victron по всьому світу. Victron Remote Management — це безкоштовна послуга, яку надає Victron Energy для дистанційного моніторингу електричного обладнання в усьому світі.

Вебсайт: victronenergy.com

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