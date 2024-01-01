Bountiful

Bountiful

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Вебсайт: bountiful.ag

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Ваш повний путівник зі спеціальних культур. Bountiful надає прозору аналітику на основі даних для фермерів і професіоналів харчової та сільськогосподарської промисловості. Наші інструменти виключають здогадки у сільському господарстві, від урожаю до ринку, рік за роком. З Bountiful ви маєте в своїх руках найнадійніший, потужний і бездоганний інструмент для розумнішого сільського господарства. Bountiful — це ваш повний путівник зі спеціального сільського господарства та ринків.

Вебсайт: bountiful.ag

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