Verde

Verde

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Вебсайт: verde.agr.br

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Платформа цифрового кредитування для бразильських фермерів. Verde — це цифрова платформа, яка спрощує та розширює доступ до кредитів для малих і середніх фермерів у Бразилії. Ми обслуговуємо фермерів на місцях, надаючи швидші та прозоріші фінансові ресурси.

Вебсайт: verde.agr.br

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