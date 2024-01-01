The Brazilian Report

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Бразильський звіт – це незалежне ЗМІ, яке має унікальну позицію, щоб запропонувати особистий погляд на поточні події в Бразилії. Дає погляд зсередини на бразильську політику, бізнес і суспільство - англійською мовою для всього світу.

Вебсайт: brazilian.report

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