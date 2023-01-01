xchart.com

Автопілот для діаграм анестезії Програмне забезпечення для складання діаграм анестезії, яке поєднує керування паперовим записом із ефективністю автоматизації. Постачальники анестезіологів змушені вважати, що вони повинні вибирати між автоматичним записом життєво важливих показників і контролем даних у своїх записах. Їх змушують вірити, що програмне забезпечення для анестезії більше схоже на поліцейського, ніж на помічника. Їх змушують вірити, що програмне забезпечення має бути складним для вивчення. Xchart прагне все це змінити.

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