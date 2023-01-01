Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Portia» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Portia — це перше програмне забезпечення для терапії для вашої клініки ABA, яке поєднує навчальний план, електронні медичні записи та збір даних. На відміну від іншого програмного забезпечення для клінік ABA, Portia зберігає терапію студентів у центрі уваги. Це те, що ми робимо.

Вебсайт: portiapro.com

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