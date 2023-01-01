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Portia

Portia

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Вебсайт: portiapro.com

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Portia — це перше програмне забезпечення для терапії для вашої клініки ABA, яке поєднує навчальний план, електронні медичні записи та збір даних. На відміну від іншого програмного забезпечення для клінік ABA, Portia зберігає терапію студентів у центрі уваги. Це те, що ми робимо.

Вебсайт: portiapro.com

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