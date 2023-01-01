Ми віримо в інвестиції «зроби сам». Ми вважаємо, що контролювати власні гроші може бути більш корисним, ніж покладатися на фінансових менеджерів або робо-консультантів, які переводять ваш портфель на автопілот.

Вебсайт: tastyworks.com

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