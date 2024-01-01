WizVille

WizVille

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Вебсайт: wizville.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

WizVille перетворює клієнтський досвід на двигун зростання! Наша платформа дає змогу залучати всіх співробітників до оптимізації клієнтського досвіду до, під час і після продажу на всіх ваших контактних каналах, щоб отримати більше лояльних і рекламних клієнтів. У середньому наші клієнти заробляють 10% NPS щороку та підвищують свої рейтинги на загальнодоступних платформах відгуків клієнтів на 20%.
Категорії:
Business
Огляд програмного забезпечення для керування

Вебсайт: wizville.com

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Альтернативи

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podium.com

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

EmbedSocial

EmbedSocial

embedsocial.com

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

PowerReviews

PowerReviews

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