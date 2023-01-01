Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Wine Routes» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Новий додаток Wine Routes, який допомагає користувачам планувати поїздки та подорожувати винною країною, переосмислив досвід винної країни. Додаток, розроблений технологічною компанією Grapexchange з округу Сонома, є платформою подвійного призначення, яка надає високоінтегровані послуги як споживачам, так і виноробним підприємствам, дозволяючи їм підключатися та розвиватися, як ніколи раніше.

Вебсайт: wineroutes.com

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