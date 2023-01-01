Отримуйте результати пошуку Google, але без реклами, JavaScript, посилань AMP, файлів cookie або відстеження IP-адрес. Легко розгортається в один клік як програма Docker і налаштовується за допомогою одного файлу конфігурації. Швидко та просто застосувати як основну заміну пошукової системи як на комп’ютері, так і на мобільному пристрої.

Вебсайт: github.com

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