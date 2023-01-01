WebCatalog
Whoogle

Whoogle

github.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Whoogle» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Отримуйте результати пошуку Google, але без реклами, JavaScript, посилань AMP, файлів cookie або відстеження IP-адрес. Легко розгортається в один клік як програма Docker і налаштовується за допомогою одного файлу конфігурації. Швидко та просто застосувати як основну заміну пошукової системи як на комп’ютері, так і на мобільному пристрої.

Вебсайт: github.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Whoogle». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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