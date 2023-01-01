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Veranda

Veranda

veranda.com

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Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

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Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Дизайн будинку та декорування інтер’єру – це те, про що журнал «ВЕРАНДА». VERANDA — це місце, де живе винятковий смак, створюючи стиль, дім, сад, мистецтво, подорожі та розважальний контент через вишукану, авторитетну лінзу та запрошуючи спільноту дуже зацікавлених майстрів смаку, щоб відзначити найкраще.

Вебсайт: veranda.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Veranda». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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