WebCatalog
SofaBrain

SofaBrain

sofabrain.com

Користуватися вебзастосунком

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

SofaBrain змінює ваш погляд на дизайн інтер’єру. Штучний інтелект дозволяє візуалізувати нову вітальню, кухню тощо за допомогою нашого додатка для дизайну інтер’єру на базі штучного інтелекту та симулятора постановки.

Вебсайт: sofabrain.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SofaBrain». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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