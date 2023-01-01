Amazon Cloud Cam

За допомогою програми Cloud Cam ви можете отримати доступ до своєї стрічки Cloud Cam, де б ви не були. Використовуйте додаток Cloud Cam, щоб цілодобово перевіряти наявність і ловити кожну активність. Повторіть важливі дії, які були зняті протягом дня. Назвіть свої камери, щоб легко розрізняти види моніторингу, наприклад кухню чи вітальню. Слухайте або повідомляйте своїм дітям, коли пора спати, за допомогою двостороннього аудіо. Ви навіть можете налаштувати сповіщення, виділяючи найважливіші зони.

Вебсайт: cloudcam.amazon.com

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