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Amazon Cloud Cam

Amazon Cloud Cam

cloudcam.amazon.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

За допомогою програми Cloud Cam ви можете отримати доступ до своєї стрічки Cloud Cam, де б ви не були. Використовуйте додаток Cloud Cam, щоб цілодобово перевіряти наявність і ловити кожну активність. Повторіть важливі дії, які були зняті протягом дня. Назвіть свої камери, щоб легко розрізняти види моніторингу, наприклад кухню чи вітальню. Слухайте або повідомляйте своїм дітям, коли пора спати, за допомогою двостороннього аудіо. Ви навіть можете налаштувати сповіщення, виділяючи найважливіші зони.

Вебсайт: cloudcam.amazon.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Amazon Cloud Cam». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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