Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Houzz» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Houzz — це новий спосіб дизайну вашого будинку. Переглядайте 20 мільйонів фотографій дизайну інтер’єру, домашнього декору, ідей декорування та домашніх професіоналів онлайн.

Вебсайт: houzz.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Houzz». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.