The Takeout – це покращити ваше життя за допомогою їжі. Ми з однаковою повагою ставимося до високоякісних і низьких страв і напоїв — з рецептами, порадами, функціями, порадами та тестами смаку в авторитетній і доступній формі.

Вебсайт: thetakeout.com

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