Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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VinePair — це найкраще місце, де можна дізнатися про вино, пиво та алкогольні напої з довідниками експертів, оглядами, рецептами, порадами тощо!

Вебсайт: vinepair.com

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