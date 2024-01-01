Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Upflow» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Upflow надає передове програмне забезпечення та платіжні технології B2B-компаніям, щоб вивести процеси збору готівки на новий рівень і покращити їхні грошові потоки.
Програмне забезпечення Upflow керує вашою дебіторською заборгованістю за вас за допомогою автоматизованих, але персоналізованих робочих процесів та інтегрується одним клацанням миші (буквально) з наявним програмним забезпеченням для бухгалтерського обліку. Отримуйте гроші швидше та легше! Зменште кількість прострочених платежів на 50%.
Функції Upflow включають:
* Метрики вашої колекції A/R у реальному часі
* Автоматизовані та персоналізовані робочі процеси
* Платіжні портали, адаптовані під кожного клієнта
Upflow безпосередньо інтегрується з різними обліковими рішеннями, такими як Quickbooks, Netsuite або Xero, а також може розробляти спеціальні API. Партнерство Upflow із Stripe і Go Cardless спрощує платежі для ваших клієнтів.
Upflow має сотні користувачів у всьому світі, включаючи Front, Lattice та Productboard, і їх підтримують ключові інвестори (YCombinator, eFounders) і провідні бізнес-ангели фінтех.
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