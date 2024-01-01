Upflow надає передове програмне забезпечення та платіжні технології B2B-компаніям, щоб вивести процеси збору готівки на новий рівень і покращити їхні грошові потоки. Програмне забезпечення Upflow керує вашою дебіторською заборгованістю за вас за допомогою автоматизованих, але персоналізованих робочих процесів та інтегрується одним клацанням миші (буквально) з наявним програмним забезпеченням для бухгалтерського обліку. Отримуйте гроші швидше та легше! Зменште кількість прострочених платежів на 50%. Функції Upflow включають: * Метрики вашої колекції A/R у реальному часі * Автоматизовані та персоналізовані робочі процеси * Платіжні портали, адаптовані під кожного клієнта Upflow безпосередньо інтегрується з різними обліковими рішеннями, такими як Quickbooks, Netsuite або Xero, а також може розробляти спеціальні API. Партнерство Upflow із Stripe і Go Cardless спрощує платежі для ваших клієнтів. Upflow має сотні користувачів у всьому світі, включаючи Front, Lattice та Productboard, і їх підтримують ключові інвестори (YCombinator, eFounders) і провідні бізнес-ангели фінтех.

Вебсайт: upflow.io

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