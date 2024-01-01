WebCatalog

Twinkl

Twinkl

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: twinkl.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Twinkl» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Twinkl, якому довіряють навчальні спільноти по всьому світу, надає миттєвий доступ до понад 600 000 ресурсів, створених вчителями, включаючи робочі аркуші, демонстраційні матеріали, цілі схеми роботи, матеріали для планування уроків та оцінювання, аж до освітніх онлайн-ігор, доповненої реальності та багато іншого!

Вебсайт: twinkl.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Twinkl». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Education CoPilot

Education CoPilot

educationcopilot.com

PBS LearningMedia

PBS LearningMedia

pbslearningmedia.org

Dugga

Dugga

dugga.com

HTC VIVE

HTC VIVE

vive.com

Education.com

Education.com

education.com

Locly

Locly

locly.com

Locaboo

Locaboo

locaboo.com

USDZ

USDZ

usdz.app

Zoho Lens

Zoho Lens

zoho.com

Liveworksheets

Liveworksheets

liveworksheets.com

Perlego

Perlego

perlego.com

Upflex

Upflex

upflex.com

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.