Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Twinkl» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Twinkl, якому довіряють навчальні спільноти по всьому світу, надає миттєвий доступ до понад 600 000 ресурсів, створених вчителями, включаючи робочі аркуші, демонстраційні матеріали, цілі схеми роботи, матеріали для планування уроків та оцінювання, аж до освітніх онлайн-ігор, доповненої реальності та багато іншого!

Вебсайт: twinkl.com

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