Liveworksheets перетворює ваші традиційні аркуші для друку на інтерактивні вправи для самостійного виправлення, які учні можуть виконувати онлайн і надсилати вчителю.

Вебсайт: liveworksheets.com

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